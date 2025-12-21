إعلان

اعتقال موظف في قصر الإليزيه بتهمة سرقة أدوات مائدة تقدر بآلاف اليوروهات

كتب : مصراوي

09:41 م 21/12/2025

الشرطة الفرنسية

(أ ب)

أعلنت النيابة العامة في باريس أن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة العام المقبل بعد أن تم اعتقال موظف فضيات يعمل في المقر الرسمي للرئيس الفرنسي هذا الأسبوع، بتهمة سرقة أدوات فضية وأواني مائدة تقدر قيمتها بآلاف اليوروهات.

وأفاد كبير موظفي الفضيات في قصر الإليزيه عن اختفاء هذه الأدوات، حيث قُدرت الخسائر بما بين 15 ألف و40 ألف يورو (17,500 – 47,000 دولار).

وقد تمكن "مصنع سيفر" الذي زود القصر بمعظم الأثاث من التعرف على عدد من القطع المفقودة بعد ظهورها على مواقع المزادات الإلكترونية، وأدت التحقيقات مع موظفي الإليزيه إلى الاشتباه بأحد موظفي الفضيات، إذ أظهرت سجلات الجرد الخاصة به أنه كان يخطط لعمليات سرقة مستقبلية.

وكشفت التحقيقات عن أن الرجل كان على علاقة بمديرة شركة متخصصة في بيع الأدوات المنزلية عبر الإنترنت، وخاصة أدوات المائدة.

يأتي ذلك بعدما تمكن لصوص من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات "لا تُقدّر بثمن" كانت مملوكة سابقًا لملكات وإمبراطورات فرنسيات من بينها تيجان مرصعة بالأحجار الكريمة وقلائد وأقراط وبروشات، قبل أن يضطروا إلى الفرار بعد تدخل موظفي المتحف.

الشرطة الفرنسية قصر الإليزيه سرقة أدوات مائدة

