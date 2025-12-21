مسؤول أممي: لا وجود لوقف النار في غزة ويجب فرض عقوبات على إسرائيل

قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إنه لا وجود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل القصف وتمنع دخول المساعدات.

وشدد راجاغوبال، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، على ضرورة السماح بإدخال الكرفانات والمنازل المتنقلة، وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المقرر الأممي المعني بالحق في السكن: "تواصلنا مرارا مع الحكومة الإسرائيلية ونقلنا لها قلقنا بشأن الأوضاع ولكن الرد كان مفقودا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كضامنة لخطة السلام ولا تضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها.

وتابع المقرر الأممي: "أؤيد فرض عقوبات على إسرائيل من أجل القيام بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، أن وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أحد الشخصيات التي تصدر تصريحات إبادة جماعية وتروج لخطاب الكراهية.