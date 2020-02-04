الصين: المُصابون بـ"كورونا" يبقون في المستشفى من 5 إلى 20 يومًا

القاهرة- وكالات:

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للصحة بالصين، جياو يا هوي، الثلاثاء، إن فترة بقاء المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد في المستشفى تتراوح من 5 إلى 20 يوما.

ووفق المسؤولة الصينية، يقضي المرضى في مقاطعة هاينان في المتوسط 5 أيام في المستشفى قبل مُغادرتهم، ولكن فترة البقاء تصل إلى 20 يوما في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الوباء الفيروسي، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

فيما يبقى المصابون بالفيروس خارج هوبي فى المستشفى لمدة تزيد عن 9 أيام فى المتوسط.

وأشارت جياو إلى أن معظم المرضى المُصابين تظهر عليهم أعراض طفيفة.

وأودى الفيروس القاتل حتى الآن بححياة أكثر من 400 في الصين وأصاب أكثر من 20 ألفًا على مستوى العالم، بحسب الأرقام الرسمية المُعلنة.