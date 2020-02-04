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وسائل إعلام أمريكية: ترامب يفوز باكتساح في المجالس الانتخابية للجمهوريين بأيوا

06:02 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
وسائل إعلام أمريكية: ترامب يفوز باكتساح في المجالس الانتخابية للجمهوريين بأيوا

دونالد ترامب

أيوا- (د ب أ):

ذكرت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس دونالد ترامب باكتساح في المجالس الانتخابية للحزب الجمهوري بولاية أيوا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب ينافس اثنين آخرين لكن تشير إلى أن أي منهما لن يحصل سوى على 1% من الأصوات بالكاد.

وألغى الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية لهذا العام في عدة ولايات، بسبب شعبية الرئيس بين أعضاء الحزب.

ترامب ولاية أيوا أمريكا
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