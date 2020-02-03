أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

عريقات: لقاء البرهان ونتنياهو "طعنة" للشعب الفلسطيني

10:28 م الإثنين 03 فبراير 2020
عريقات: لقاء البرهان ونتنياهو "طعنة" للشعب الفلسطيني

صائب عريقات

رام الله - (د ب أ):

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، معتبرا إياه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وقال عريقات في بيان إن "هذا اللقاء خروج صارخ عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وضم القدس بالمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين المحتلة كما حدث في ضم الجولان العربي السوري المحتل".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية عربية بامتياز ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما استنكر عريقات إعلان نوايا أوغندا بنقل سفارتها إلى القدس، داعياً دول الاتحاد الإفريقي للمحافظة على قرارات قممها وثوابتها السياسية تجاه الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

صائب عريقات فلسطين رام الله منظمة التحرير الفلسطينية

الخبر التالى:

الأمم المتحدة قلقة إزاء الاشتباكات بين الجيشين التركي والسوري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء