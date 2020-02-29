الرئاسة الجزائرية: موعد القمة العربية سيحدد لاحقًا

الجزائر - (د ب أ)

كشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم السبت، عن أن موعد عقد القمة العربية، سيحدد لاحقًا بالتشاور بين الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد التقى مساء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لبحث الوضع العربي الراهن"وما ينبغي القيام به لرأب الصدع في العلاقات بين الدول العربية وإعادة بعث العمل العربي المشترك الذي يتمحور أساسا حول القضية الفلسطينية العادلة".

وقال أبو الغيط في تصريح لوسائل إعلام عقب استقبال الرئيس الجزائري له، إنه بحث مع تبون، إمكانية استضافة الجزائر للقمة العربية.

وأوضح أبو الغيط، أنه لمس لدى الرئيس الجزائري عزما واستعدادا لاستضافة بلاده للقمة العربية التي عادة ما كانت تعقد شهر آذار/مارس المقبل.

وذكر أبو الغيط، أنه بحث مع تبون مستجدات الأوضاع في ليبيا وسورية، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري على دراية واسعة بما يحدث في هذين البلدين، مؤكدا بأنه يقاسمه العديد من الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الرئيس الجزائري وعد بزيارة مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال تواجده في مصر.