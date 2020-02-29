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تركيا تطالب الولايات المتحدة بتزويدها بصواريخ "باتريوت" لدعم جيشها في إدلب

07:53 م السبت 29 فبراير 2020
تركيا تطالب الولايات المتحدة بتزويدها بصواريخ "باتريوت" لدعم جيشها في إدلب

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وكالات

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة، بتزويد بلاده بمنظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية، لدعم الجيش التركي في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، هذا التصريح للصحفيين، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتأتي تصريحاته على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة إثر مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بقصف جوي سوري.

يذكر أن الرئيس التركي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة في اتصال هاتفي أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري"، مشيرا إلى أنه لا نية لأنقرة بالخروج ما دام شعب سوريا يطالبها بالبقاء.

ولفت إلى أن بلاده "تنفذ كل الالتزامات التي وقعت عليها في الاتفاقات مع روسيا بشأن سوريا".

مولود تشاووش أوغلو إدلب الولايات المتحدة تركيا سوريا

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