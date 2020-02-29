قطر تعلن عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
01:47 م السبت 29 فبراير 2020
(وكالات):
سجّلت قطر، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد".
وقالت الصحة القطرية إن المريض يبلغ من العمر 36 عامًا، وأنه كان عائدًا من إيران.
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