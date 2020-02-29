قطر تعلن عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

(وكالات):

سجّلت قطر، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد".

وقالت الصحة القطرية إن المريض يبلغ من العمر 36 عامًا، وأنه كان عائدًا من إيران.