إيران تنفي وفاة 210 أشخاص جراء كورونا

وكالات:

نفت وزارة الصحة الإيرانية، ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالفارسي "بي بي سي فارسي"، عن وفاة 210 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكانت بي بي سي فارسي، أوردت اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر طبية وفاة 210 أشخاص على الأقل فى عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا حتى الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن 34 شخصا توفوا فى إيران بسبب الفيروس حتى الآن وأصيب 388.

نشرت وكالة تسنيم الايرانية مقاطع فيديو لتعقيم الأضرحة فى مدينة قم، التى تعد مركز تفشى فيروس كورونا المستجد، وأجرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة، كما تعقيم شوارع بندر عباس بعدما بلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية.