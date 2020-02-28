تركيا : تفاقم الأوضاع في إدلب يزيد من تدفق اللاجئين

أنقرة- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أنّ التطورات الأخيرة في إدلب زادت من الأعباء التي تتحملها تركيا بخصوص اللاجئين، وتفاقم الأوضاع سيزيد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

جاء ذلك في ردٍ خطي على سؤال صحفي حول ملف اللاجئين، نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم الجمعة.

وأوضح أقصوي أنّ نزوح مئات الآلاف في محافظة إدلب باتجاه الحدود مع تركيا، زاد من الأعباء التي تتحملها بلاده بخصوص اللاجئين.

وقال أقصوي:" إنّ القلق من التطورات الأخيرة دفع بعض اللاجئين والمهاجرين في تركيا للتوجه نحو الحدود الغربية لبلادنا".

ولفت إلى أنّ تفاقم الأوضاع سيزيد من وتيرة حركة اللاجئين، مؤكداً أنّ تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، لم تغيّر سياستها حيالهم.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وكانت جموع كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين قد توجهت إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجه، عقب أنباء أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى سواحل بحر إيجه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا، منذ ساعات الليل على شكل مجموعات بينهم نساء وأطفال.

ووصلت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى قضاء بودروم بولاية موغلا، مصطحبين زورقا مطاطيا للعبور إلى الجزر اليونانية.

وتم رصد مجموعات أخرى في ميناء مدينة بودروم، بينهم أطفال ونساء.

وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أنباء بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.