لافروف: يجب توحيد كل الجهود لتجنب التصعيد في سوريا

موسكو - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، ضرورة توحيد جميع الجهود لتجنب التصعيد في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن: " أود أن أؤيد ما قاله جان عن ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف الخارجية، والتعاون من أجل تخفيف حدة التوترات، بل وعلى نحو أفضل إلى منع أي أزمات. وهذا ما ركزنا عليه في الحوار مع زملائنا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومع الولايات المتحدة على خط العلاقات الثنائية".

وأشار إلى أنه "ومن المهم أن يتجلى هذا الفهم للحاجة إلى التعاون في جميع المراحل، ليس فقط عندما تكون العاصفة قد اندلعت بالفعل".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "ينبغي أن يسترشد شركاؤنا الغربيّون بالطبع بمصالح كلّ اللاعبين المشاركين في هذا النزاع أو ذاك، وليس فقط بمصالحهم الجيوسياسية " .

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل، في وقت سابق من اليوم، أن الوضع حول إدلب السورية يهدد بمواجهة دولية مفتوحة، مؤكدا على وجوب إيقاف التصعيد فورا.

ويشهد الوضع في إدلب تأزماً حادا منذ 20 فبراير، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ولا تزال المعارك جارية.