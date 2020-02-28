44وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في الصين

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 فبراير الجاري ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و 788 شخصا.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، وهي أبطأ زيادة منذ أكثر من شهر، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات مع نهاية يوم أمس إلى 78 ألفا و 824 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في شهر ديسمبر الماضي.

ويعد عدد الإصابات الجديدة في الصين هو الأدنى منذ 23 يناير الماضي.

وفي مقاطعة هوبي وحدها، مركز تفشي المرض، جرى تسجيل 41 حالة وفاة، كما تم تسجيل 318 حالة إصابة جديدة .

وقال عالم الأوبئة الشهير تشونج نانشان يوم الخميس إن الصين "واثقة من أن الوباء سيكون تحت السيطرة بشكل أساسي بحلول نهاية أبريل المقبل".

ومع ذلك ، قال ما شياووي، مدير المفوضية الوطنية للصحة، يوم الخميس إن مخاطر حدوث طفرة وبائية قد ازدادت مع عودة الناس لأعمالهم ومع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدان أخرى.

وقال ما "إن الصين تواجه مخاطر متزايدة من أحتمال دخول الوباء من الخارج، وما زال وضع الوقاية والسيطرة معقدا".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين مستعدة للعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية - حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة - للحد من "السفر غير الضروري عبر الحدود" وتعزيز إجراءات الفحوصات والحجر الصحي.