بومبيو: خامنئي يواصل الكذب على الشعب الإيراني ونظامه فقد شرعيته

واشنطن - (أ ش أ):

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرشد الإيراني علي خامنئي، بمواصلة الكذب على شعبه بدلا من تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني فقد شرعيته بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال بومبيو، في سلسلة تغريدات على "تويتر":، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن "النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979".

وأضاف "خامنئي يواصل الكذب بدلا من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين"، في إشارة إلى تستر النظام الإيراني على تفشي فيروس کورونا.

كما اتهم بومبيو خامنئي بأنه "يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في توسعاته الثورية سواء في العراق أو سوريا أو لبنان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، داعيا كل الدول إلى "قول الحقيقة".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد".