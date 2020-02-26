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يوم للتاريخ في لبنان.. عون يعلن حفر أول حقل نفطي بالبلاد

08:16 م الأربعاء 26 فبراير 2020
يوم للتاريخ في لبنان.. عون يعلن حفر أول حقل نفطي بالبلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون

وكالات:

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن بدء حفر أول حقل نفطي في لبنان غدا الخميس، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال عون في خطاب متلفز "ساعات قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لأعمال حفر أول بئر نفطي في لبنان، من إحدى نقاط مياهنا الإقليمية، قبالة شواطئنا وامام قمم جبالنا، التي ستكون شاهدة على أهمية هذا الحدث".

وأضاف الرئيس اللبناني: "هذا الحدث كان من المفترض أن ينطلق في العام 2013، لكن صعوبات داخلية وسياسية حالت دون ذلك. وهل ننسى ما اعترضته من اضطرابات المنطقة تارة، ومن أحداث عصفت في وطننا طوراً؟ وكثيراً ما وقفت في وجه تحقيقه أطماع من هنا وارادات من هناك، ومناورات من هنا وهنالك".

وتابع أيضا: "ثرواتنا النفطية والغازية هي لجميع اللبنانيين من دون مواربة، وعائداتها ثروة سيادية لا تفريط فيها ولا طريق فساد إليها، ولا هيمنة لفريق عليها ولا وضع يد لأحدهم عليها. وهي كذلك وديعة لحاضر أجيالنا ومستقبلها... وسنحميها بما أوتينا من صلابة ومنعة وقوة .. ولا تفريط بها!"

ويخوض لبنان مفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترسيم الحدود البحرية، من أجل ضمان حقوق الدولة اللبنانية في حقوق النفط والغاز بالبحر المتوسط.

ميشال عون الرئيس اللبناني بئر نفطي حفر حقل نفطي

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