روسيا: لم يتم تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن ليبيا

موسكو- (د ب أ):

طالبت روسيا طرفي الحرب الأهلية في ليبيا ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في تصريح لوكالة أنباء انترفاكس الروسية، اليوم الأربعاء، إنه لابد أن يدعم الطرفان ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر برلين، مضيفا: "ولا نرى أن شيئا من ذلك تحقق فعلا حتى الآن".

ودعا المسؤول الروسي كلا من خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، للالتزام بهذه المبادئ الأساسية.

واتفقت الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، منتصف يناير الماضي، على ضرورة تنفيذ حظر تقديم الأسلحة لطرفي الحرب الأهلية في ليبيا، وهو الحظر الذي طالما تعرض للانتهاك، وعدم دعم أي من الطرفين عسكريا وحثهما على وقف القتال بشكل كامل.

واتفق الطرفان المتحاربان، أمس الأول الاثنين على وقف القتال، من ناحية المبدأ.

ومن المقرر أن تبدأ في جنيف اليوم الأربعاء مباحثات سياسية بشأن مستقبل ليبيا.