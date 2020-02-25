بعد مطالبته بتمديد العقوبات.. أرملة القذافي توجه رسالة لترامب

وكالات:

نشرت شبكة "روسيا اليوم"، وثيقة كتبتها أرملة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، للرد على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت صفية فركاش، أرملة القذافي "من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو الأسرى الثلاثة" في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وهانيبال، والساعدي.

وأضافت صفية فركاش "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا"، و"تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.

واختتمت رسالتها: "إذا من هو الإرهابي؟".

وفي خطاب وجهه إلى الكونجرس، طالب ترامب بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدًا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركاؤه.

وأكد أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.