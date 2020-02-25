توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحات التظاهر ببغداد وفي المحافظات العراقية

بغداد - (د ب أ)

توافد اليوم الثلاثاء، الآلاف من المتظاهرين، إلى ساحة التحرير في بغداد وبقية ساحات التظاهر في بقية محافظات العراق.

وتدفق إلى ساحة التحرير الآلاف من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والمدارس للمشاركة في التظاهرات التي دعت اليها تنسيقية التظاهرات على الرغم من تساقط الأمطار.

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص على المتظاهرين في ساحة الخلاني بقصد تفريقهم حيث حدثت حالات اختناق بينهم ثم قذف المتظاهرون القوات الأمنية بالحجارة قبل أن ينسحبوا من الساحة.

وشهدت ساحة البحرية في البصرة جنوب البلاد تجمعا كبير المتظاهرين الذين كرروا مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات.

وفي مدينة كربلاء ،جابت مجاميع من المتظاهرين الشوارع، مؤكدين على سلمية حراكهم رغم القتل والخطف رافعين لافتات تؤكد على أنهم لن يغادروا ساحة الاحتجاج إلا بتنفيذ المطالب.

كما شهدت محافظة النجف تظاهرات في ساحة الصدرين تتقدمها أمهات وعوائل شهداء النجف بينما بقي عدد من المحتجين أمام باب المطار لغرض وقف الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى النجف.

وفي الناصرية توافد المتظاهرون إلى ساحة الحبوبي وطالبوا بتنفيذ مطالبهم بإجراء الانتخابات المبكرة ورفضهم لكابينة محمد علاوي.

وفي مدينة الحلة مركز محافظة بابل استمر تدفق المتظاهرين حتى عصر اليوم رغم الأمطار حيث هتف المتظاهرون ضد الحكومة وطالبوا بضرورة انبثاق حكومة وطنية ومعاقبة قتلة المتظاهرين وإنهاء المحاصصة.