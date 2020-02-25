الكويت تنعي مبارك وتعزي السيسي

وكالات:

نعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن أمير البلاد أرسل برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته.

كما ذكرت كونا أن ولي العهد الكويتي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أرسل برقية عزاء إلى السيسي.

كذلك ارسل الشيخ صباح حالد الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.