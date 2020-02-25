أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الكويت تنعي مبارك وتعزي السيسي

03:43 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الكويت تنعي مبارك وتعزي السيسي

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ‏الصباح

وكالات:

نعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن أمير البلاد أرسل برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته.

كما ذكرت كونا أن ولي العهد الكويتي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أرسل برقية عزاء إلى السيسي.

كذلك ارسل الشيخ صباح حالد الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.

صباح الأحمد الجابر الصباح وفاة مبارك السيسي محمد حسني مبارك صراع مع المرض

الخبر التالى:

ميلانيا ترامب في "حصة السعادة" بمدرسة في الهند
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حسني مبارك في ذمة الله- "تغطية خاصة"