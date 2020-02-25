السعودية تصدر بيانًا للمواطنين بشأن "كورونا"

وكالات:

أوصى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية جميع المواطنين والمقيمين بالامتناع عن السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا، التي تنشرها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لهذا الفيروس، في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية.

ودعت الوزارة إلى الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض، مؤكدة أن هذه التدابير الوقائية "كفيلة في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر".