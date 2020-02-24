مسؤولون ألمان: منفذ حادث دهس هسن لم يكن معروفًا بالتطرف

برلين - (د ب أ)

صرحت دوائر أمنية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين، بأن الشواهد الأولية تفيد بأن منفذ جريمة كرنفال ولاية هسن وسط ألمانيا لم يكن معروفا كمتطرف.

في الوقت نفسه، كشفت معلومات لـ(د.ب.أ) بأن هذا الشخص كان معروفا للشرطة بجرائم توجيه إهانات والتعدي على حرمات المنازل وجرائم الإكراه.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على هذا الشخص بعد أن صدم بسيارته عددا من المشاركين في كرنفال زهور الاثنين في مدينة فولكمارسن ما أسفر عن إصابة 30 شخصا حالة سبعة منهم خطيرة.