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مسؤولون ألمان: منفذ حادث دهس هسن لم يكن معروفًا بالتطرف

10:14 م الإثنين 24 فبراير 2020
مسؤولون ألمان: منفذ حادث دهس هسن لم يكن معروفًا بالتطرف

حادث دهس هسن

برلين - (د ب أ)

صرحت دوائر أمنية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين، بأن الشواهد الأولية تفيد بأن منفذ جريمة كرنفال ولاية هسن وسط ألمانيا لم يكن معروفا كمتطرف.

في الوقت نفسه، كشفت معلومات لـ(د.ب.أ) بأن هذا الشخص كان معروفا للشرطة بجرائم توجيه إهانات والتعدي على حرمات المنازل وجرائم الإكراه.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على هذا الشخص بعد أن صدم بسيارته عددا من المشاركين في كرنفال زهور الاثنين في مدينة فولكمارسن ما أسفر عن إصابة 30 شخصا حالة سبعة منهم خطيرة.

حادث دهس هسن برلين الشرطة الألمانية

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