الصحف الموريتانية تتوقف عن الصدور احتجاجًا على مماطلة الحكومة في دعمها

نواكشوط - (دب ا)

أعلنت الصحف الورقية في موريتانيا، التي تعاني في الأصل مشاكل مادية مزمنة، مساء اليوم الاثنين، التوقف عن الصدور احتجاجًا على مماطلة لجنة شكلتها الحكومة في تقديم الدعم لها وإبرام اتفاق مع المطبعة الوطنية لدعم تكاليف الطبع.

وقال تجمع الصحافة الموريتانية الذي يضم أكثر من ثلاثين صحيفة ورقية إنه قرر وقف الصحف الورقية في البلاد عن الصدور "إلى غاية التسوية النهائية" لمشكلتها مطالبا الحكومة ب"التدخل بسرعة، من أجل تلافي تبديد" المبلغ المخصص "للمساهمة في الحد من تكاليف طباعة الصحف".

واتهم التجمع لجنة صندوق دعم الصحافة "باللعب على الوقت من أجل أن يتم استخدام هذا المبلغ القليل جدا المخصص في أغراض أخرى".

وأوضح البيان أنه "بعد مرور أزيد من شهر على انتهاء عملها" فإن اللجنة "لم توقع بعد اتفاقا مع المطبعة الوطنية"، واصفا الأمر ب"الإرادة السيئة".

وأضاف التجمع أن "بعض أعضاء اللجنة يعارضون وبشكل علني دفع المبلغ للمطبعة، ويزيدون من وضع العراقيل، رغم أن مداولات لذات اللجنة خصصت المبلغ".

وسبق لصحيفتي "القلم" و"ليفي أبدو" الناطقتان بالفرنسية أن قررتا التوقف عن الظهور احتجاجا على تأخر السلطات "في دفع المنحة التي كانت تقلل من تكاليف الطباعة".

وتعاني الصحف الورقية في موريتانيا من مشاكل مادية كبيرة منها غياب القراء والدعم والمداخيل من الاعلانات .