أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

بسبب كورونا.. سلطة عمان تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران

04:33 م الإثنين 24 فبراير 2020
بسبب كورونا.. سلطة عمان تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران

فيروس كورونا

(وكالات):

أعلن التليفزيون العماني، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة العمانية، منذ قليل، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابتين هما لمواطنتين قدمتا من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

وأكدت وزارة الصحة "أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".

كما نصحت الوزارة بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

فيروس كورونا رحلات جوية إيران وزارة الصحة العمانية

الخبر التالى:

هونج كونج تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. مصلحة الضرائب تعلن الأسعار الجديدة للسجائر (جدول)