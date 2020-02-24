بسبب كورونا.. سلطة عمان تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران

(وكالات):

أعلن التليفزيون العماني، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة العمانية، منذ قليل، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابتين هما لمواطنتين قدمتا من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

وأكدت وزارة الصحة "أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".

كما نصحت الوزارة بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".