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الثالثة في إيطاليا.. الصحة الإيطالية تعلن وفاة جديدة بسبب كورونا

08:16 م الأحد 23 فبراير 2020
الثالثة في إيطاليا.. الصحة الإيطالية تعلن وفاة جديدة بسبب كورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك الشخص الثالث الذي يلقي حتفه في إيطاليا، بسبب الفيروس، حسبما أعلن جوليو جاليرا، مفوض الصحة في منطقة لومباردي.

وأضاف جاليرا أن الضحية الجديدة هي امرأة عجوز كانت مصابة بسرطان في مستشفى في بلدة كريما وكانت مصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا روما إيطاليا منطقة لومباردي وفاة سيدة

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