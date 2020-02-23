دار أوبرا في ميلانو توقف عروضها بسبب فيروس الكورونا

روما - (د ب أ):

قرر مسرح لا سكالا في ميلانو، وهو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، إيقاف العروض المقررة بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" في شمال إيطاليا.

وكتب المسرح على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تعليق عروض تياترو ألا سكالا كإجراء احترازي، في انتظار تعليمات السلطات المختصة".

وأعلن جهاز الحماية المدنية الإيطالي اليوم الأحد أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 132 شخصًا.