ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 8 قتلى أتراك.. وإصابة 21 آخرين

أنقرة- (د ب أ):

ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي غرب إيران إلى 8 قتلى أتراك، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد.

ووفق الوزارة ، تسبب الزلزال في إصابة 21 شخصا، بينهم 8 في حالة حرجة.

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات درجة على مقياس ريختر، الأحد، قضاء قطور بمدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي إيران).

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مؤتمر صحفي إن الزلزال ألحق أضرارًا بعدد من المباني، وأن هناك مفقودين محاصرين تحت الركام.

وأضاف أنه تم نشر فرق بحث وإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وكان زلزال قوي ضرب شرق تركيا في وقت سابق من العام الجاري ما تسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة 1600 آخرين.