الكويت: العائدون من إيران بخير.. ولا مُشتبه في إصابتهم بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أن جميع العائدين من إيران بخير ولا حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقال الدكتور عبدالله السند، الأحد ، إن 6 رحلات جوية نقلت المواطنين الكويتيين من إيران خلال الساعات الماضية.

وأضاف السند أن جميع الركاب بخير ولم تبدُ هناك أية أعراض تفيد بالإصابة بأمراض معدية، ولم تكن هناك أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

كانت السلطات الإيرانية قد رفضت امس استقبال الطاقم الطبي الكويتي الذي كان مقرراً أن يبقى في طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عودة المواطنين إلى الكويت .

وأصدرت سفارة إيران في الكويت بيانا صحفيا امس السبت، قالت فيه إن وزارة الصحة الإيرانية أوفدت الفرق الطبية المختصة إلى مدينة "قم" التي ظهر فيها المرض وأنشأت المراكز الوقائية لاحتواء الفیروس بالتعاون مع الجهات الداخلية ذات العلاقة وفي إطار لوائح منظمة الصحة العالمية.