العراق: إصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد
06:40 م السبت 22 فبراير 2020
بغداد - أ ش أ
أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن أربعة مدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوتين ناسفتين، شرقي العاصمة بغداد.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا ضمن منطقتي الشعب والحبيبية شرقي العاصمة بغداد".
كان مصدر أمني أفاد - في وقت سابق اليوم - باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.
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