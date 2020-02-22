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العراق: إصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

06:40 م السبت 22 فبراير 2020
العراق: إصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

انفجار _أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن أربعة مدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوتين ناسفتين، شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا ضمن منطقتي الشعب والحبيبية شرقي العاصمة بغداد".

كان مصدر أمني أفاد - في وقت سابق اليوم - باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.

انفجار بغداد العراق

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