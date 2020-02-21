واشنطن تعلق على طلب تركيا نشر صواريخ باترويت قرب الحدود السورية

وكالات:

أعلن المتحدث باسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب التركي بنشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية.

وقال المتحدث لوكالة "ريا نوفوستي": "نحن على علم بطلب تركيا نشر صواريخ باتريوت بالقرب من الحدود السورية، لكننا لم نتخذ قرارا بعد. سنواصل المفاوضات مع السلطات التركية حول الوضع المقلق في إدلب".

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، إنه رفض طلباً روسياً بنقل مواقع المراقبة التركية في إدلب، مشيرا إلى أن واشنطن قد ترسل منظومة باتريوت إلى تركيا.

وكشف أكار خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن تورك"، أمس، أن تركيا وروسيا تناقشان استخدام المجال الجوي السوري في إدلب، وأن هناك حوارا جيدا بين المسؤولين الأتراك والروس على الأرض، موضحا أنه بلاده لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب، بل الهدف الوحيد هو قوات النظام السوري وبالإمكان التغلب على الأزمة إذا تنحت روسيا جانبا.