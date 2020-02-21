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وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري"

12:04 م الجمعة 21 فبراير 2020
وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري"

هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني

برلين/هاناو- (د ب أ):

صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.

وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين: "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".

وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".

هورست زيهوفر برلين ألمانيا الإرهاب

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