وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري"

برلين/هاناو- (د ب أ):

صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.

وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين: "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".

وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".