وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري"
12:04 م الجمعة 21 فبراير 2020
برلين/هاناو- (د ب أ):
صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.
وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين: "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".
وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".
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