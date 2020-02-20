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الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا المستجد

10:08 م الخميس 20 فبراير 2020
الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا المستجد

الخطوط الجوية الكويتية

وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، عن وقف جميع رحلاتها إلى إيران، بعد إعلان طهران عن وجود حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها، إنه تقرر توقيف تشغيل جميع الرحلات إلى إيران بشكل فوري نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

‫وأضافت الخطوط الجوية الكويتية أن سبب الإيقاف تحاشيًا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب.

كانت وزارة الصحة الكويتية أوصت في وقت سابق اليوم بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة بالمدينة.

كانت الخطوط الجوية العراقية، علقت رحلاتها مع إيران، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن البلاد شهدت 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الأربعاء، في انخفاض حاد من 1749 حالة في اليوم السابق. وعدد إصابات الأربعاء المعلن هو أقل عدد منذ 23 يناير.

كان الفيروس المستجد قد ظهر في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد، في ديسمبر وانتشر إلى عدد من دول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص.

الخطوط الجوية الكويتية الكويت إيران فيروس كورونا

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