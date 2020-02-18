مقتل 13 شخصًا على الأقل في هجوم للمتمردين في الكونغو

جوما (د ب أ)

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في إقليم بيني شرقي الكونغو اليوم الثلاثاء، في هجمات يُعتقد أنها تمت على أيدي مسلحين متمردين ينتمون إلى "القوى الديمقراطية المتحالفة" الإسلامية، وهي جماعة من أوغندا تُتهم بقتل آلاف الأشخاص في هجماتها المتكررة حول منطقة بيني .

وقال دونات كيبوانا ، حاكم إقليم بيني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حسب المعلومات التي بحوزتنا ، هناك 13 قتيلاً ، بينهم 12 مدنياً وجنديًا واحداً".

وقالت منظمة "سيبادو" المحلية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تعتقد أن العدد كان أقرب إلى 15 ، مع وجود 11 شخصًا في عداد المفقودين.

ووفقا لـ"سيبادو"، انتقل المهاجمون عبر عدد من القرى على بعد 25 كيلومترا من مدينة بيني ، وانتهي بهم المطاف في قرية هالونجوبا.