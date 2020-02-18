حقوق الإنسان العراقية تكشف حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الاحتجاجات

وكالات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة لأعداد قتلى ومصابي ومختطفي الاحتجاجات العراقية، التي أندلعت مطلع أكتوبر الماضي، ولاتزال مشتعلة في بعض المناطق من العراق، كما كشفت عن أعداد المطلق سراحهم من السجون العراقية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأكدت المفوضية، رصدها لأكثر من 545 قتيلًا بينهم 17 من قوات الأمن العراقية، فيما تخطت الإصابات الـ24 ألف إصابة.

ووصلت أعداد المختطفين 79 شخصًا، بينهم 4 فتيات، فيما أطلق سراح 22 شخصًا منهم بينهم فتاة واحدة، وبلغ إجمالي المعتقلين 2800 معتقلاً، إطلاق سراح غالبيتهم بإستثناء ٣٨ شخصًا.

وأعربت المفوضية، عن آمالها بأن يعتمد رئيس الوزراء الجديد، على مستشارين ملمين بحقوق الإنسان، بدلاً من الاعتماد على القيادات الأمنية فقط، خاصة في التعامل مع ملف الاحتجاجات، التي تراها المفوضية الأوسوأ منذ غزو أمريكا للعراق في 2003، وسقوط نظام صدام حسين.