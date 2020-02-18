السعودية: إيران سبب عدم الاستقرار في المنطقة

الرياض- ( د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أن إيران سبب عدم الاستقرار في المنطقة ، معلنة أن طهران"تهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي" .

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مجلس الوزراء استعرض جملة من الموضوعات، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى "ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكًا مستهترًا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي".

وأضاف الشبانة أن المجلس ناقش " الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها".

وأوضح أن "المجلس أكد دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".