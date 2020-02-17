نصرالله يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني لبحث التطورات الإقليمية

بيروت - (د ب أ)

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية.

وقال بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله" اليوم، إن "نصرالله استقبل لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروز نيا".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء "استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية".

وكان لاريجاني قد التقى اليوم كلاً من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، واستعرض معهم التطورات الإقليمية الراهنة، والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.