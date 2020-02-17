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العاهل البحريني يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

06:29 م الإثنين 17 فبراير 2020
العاهل البحريني يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملك حمد بن عيسى آل خليف

المنامة - (أ ش أ):

استعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأ الأمين العام بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون، مشيدا بالإنجازات الهامة التي تواصل تحقيقها مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات دول المجلس وشعوبه ويرسخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه .. أكد الأمين العام لمجلس التعاون حرصه على بذل كل الجهود في سبيل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين دول الخليج العربية.

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الملك حمد بن عيسى آل خليفة مجلس التعاون الخليجي نايف بن فلاح الحجرف

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