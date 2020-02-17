الجيش التركي يعزز نقاط مراقبته في إدلب بمدافع ودبابات

القاهرة- (وكالات):

أرسل الجيش التركي، الاثنين، قافلة تعزيزات عسكرية تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، إلى نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن قافلة تعزيزات تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوب تركيا، من مختلف الثكنات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكرية، توجهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب شمال سوريا، وسط إجراءات أمنية، حيث توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانا.

في موازاة ذلك، أعلن الجيش السوري اليوم استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.