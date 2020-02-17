أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

الجيش التركي يعزز نقاط مراقبته في إدلب بمدافع ودبابات

12:33 م الإثنين 17 فبراير 2020
الجيش التركي يعزز نقاط مراقبته في إدلب بمدافع ودبابات

الجيش التركي

القاهرة- (وكالات):

أرسل الجيش التركي، الاثنين، قافلة تعزيزات عسكرية تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، إلى نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن قافلة تعزيزات تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوب تركيا، من مختلف الثكنات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكرية، توجهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب شمال سوريا، وسط إجراءات أمنية، حيث توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانا.

في موازاة ذلك، أعلن الجيش السوري اليوم استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

الجيش التركي إدلب سوريا الجيش السوري

الخبر التالى:

حلف الناتو لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:التطبيق خلال شهرين.. مصدر يكشف عن مواصفات جديدة لـ"رغيف العيش"