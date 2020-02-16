3 مُصابين إسرائيليين بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية في اليابان

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تحديد أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب على متن سفينة سياحية قبالة اليابان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن ثلاثة إسرائيليين أظهرت الفحوصات إصابتهم بالفيروس، وتم نقلهم من السفينة "دياموند برينسيس" إلى مستشفى في اليابان.

وذكرت الوزارة أنه تم إبلاغها إن الحالات بسيطة.