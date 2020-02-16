بومبيو: مستمرون في الضغط على إيران حتى تُغير سلوكها

القاهرة- وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استمرار بلاده في حملة الضغوط القصوى اقتصاديًا ودبلوماسيًا على إيران، مُشددا على تمسك إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع إيران من التسلح.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نُشرت الأحد، أن بلاده لن تتخلى عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري من أجل دفع هذا النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه.

كما أكد بومبيو سعي بلاده لتجديد القيود المفروضة على تسلح إيران في مجلس الأمن قبل انتهائها في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم قدرة إيران على شراء وبيع الأسلحة، لأن هذا الأمر يساعد النظام الإيراني على الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، وإحداث المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع والمعاناة.

وتابع: "لقد تحدثت في أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدنا على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وعلى الاستمرار في فرض الحظر على الأسلحة، وأيضاً حظر السفر على أسوأ عملاء إيران"، مضيفاً " لقد تحدثت إلى مجلس الأمن الدولي لأؤكد على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وأكدت لأعضاء المجلس أنه يتعين عليهم تجديد هذه القيود طالما استمر سلوك إيران المزعزع للاستقرار."

وأضاف: "لدينا ساعة على صفحة وزارة الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد التنازلي لإظهار الوقت المتاح للنظام حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود والاضطرابات من جديد".

كما أشار إلى سعي بلاده إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وليس فقط برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء الإرهابيين والأنشطة الإقليمية الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً صعب التحقيق".