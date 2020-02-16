إسرائيل تُعلن إصابة 3 من مواطنيها بكوروناعلى متن السفينة اليابانية

القاهرة- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إصابة ثلاثة من مواطنيها من أصل 15 بفيروس كورونا على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل طوكيو، مؤكدة ان حالتهم طفيفة، حسبما أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وفي وقت سابق، أعربت سفارة تل أبيب في اليابان عن مخاوفها من اصابة ثلاثة اسرائيليين على متن السفينة بالفيروس.

وأُصيب 355 يابانيًا على متن السفينة حتى الآن، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات بالفيروس في اليابان إلى 400، بحسب آخر الأرقام الرسمية المُعلنة.

ومساء أمس السبت، كشفت وسائل إعلام صينية رسمية أن الرئيس شي جين بينج كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل حوالي أسبوعين من ظهوره.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن السابق.

وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 2,009 حالات جديدة في أرجاء الصين، ليرتفع إلى أكثر من 68 ألفًا في الصين، وأكثر من 69 ألفًا على مستوى 29 دولة.