الجيش اليمني ينجح في استعادة مواقع حاكمة في جبهة صرواح بغربي مأرب

عدن - أ ش أ

أكد مسؤول في الجيش اليمني، إحراز الجيش تقدما ميدانيا في القتال الذي يخوضه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب في شرق اليمن.

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت - أن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي فرضت سيطرتها على مواقع حاكمة في جبهة صرواح، مضيفا أن هذا التقدم من شأنه أن يؤثر على الميليشيا وخطوط إمدادها، وفقا لما ذكره موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد اللواء الحبيشي، أن قوات الجيش اليمني تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، بينما تتكبد الميليشيا المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة.