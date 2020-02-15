أردوغان: وزير الدفاع وهيئة الأركان الروسيان يديران مجموعة فاغنر في ليبيا

وكالات:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي هما من يديران مجموعة فاغنر في ليبيا.

وأكد أردوغان، في تصريحات عقب عودته من زيارة في باكستان، اليوم السبت، ونقلها إعلام تركي "وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الروسية هما من يديران مجموعة فاغنر في ليبيا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان حول قرار مجلس الأمن، دعم نتائج مؤتمر قمة برلين بشأن ليبيا، لافتة إلى أن لغة الإنذارات والأسلوب الأحادي الجانب لن يساعد في التسوية الليبية.

وبحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الخميس الماضي، مع القائم بالأعمال الليبي في موسكو، مصطفى أبو سعيدة، مسألة حل الأزمة في البلاد.

وجاء في بيان الخارجية: "جرى خلال المحادثات، تبادل لوجهات النظر حول مشاكل حل الأزمة الليبية، في سياق اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 في 12 فبراير، بشأن دعم قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير بالعاصمة برلين، وكذلك الاستعدادات للاجتماع الوزاري الأول للجنة الدولية المرافقة لنتائج قمة برلين في ميونيخ 16 فبراير".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، فيما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لاحقا في إفادة لمجلس الأمن، أن السلاح يستمر في التدفق إلى البلاد رغم تعهدات الدول بوقفه.