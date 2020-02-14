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إسرائيل تعلن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع "حماس"

01:49 م الجمعة 14 فبراير 2020
إسرائيل تعلن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع "حماس"

وزارة الدفاع الاسرائيلية

القاهرة- (وكالات):

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن توصل تل أبيب الليلة الماضية، إلى اتفاق تهدئة جديد مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، بعد جولة توتر جديدة حول قطاع غزة، حسبما نقلت تايمز أوف إسرائيل.

وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إن "حماس" بعثت إلى الدولة العبرية برسالة أكدت فيها أنها قررت بشكل أحادي الجانب وقف إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع.

وتابع المسؤول أن إسرائيل في المقابل قررت إعادة توسيع منطقة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا بحريا، اعتبارا من الساعة السادسة من اليوم، قائلا إن الأيام القليلة القادمة ستكون بمثابة "اختبار الاستقرار".

وزارة الدفاع الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس تل أبيب

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