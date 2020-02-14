"قسد" تطالب دمشق بتعزيز تواجدها على خطوط التماس مع الجيش التركي

دمشق - أ ش أ

طالب قياديو المجلس العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد الجيش السوري بتعزيز تواجد قواتهم في مناطق خط التماس مع الجيش التركي والفصائل المواليه له بريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الطبقة العسكري التابع لـ"قسد"، جرى في مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري؛ لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشار إلى أن ضباطا من قوات الجيش السوري، أكدوا أنهم سوف يسعون إلى إرسال المزيد من العناصر والعتاد العسكري إلى مناطق ريف الرقة الشمالي خلال الفترة المقبلة.