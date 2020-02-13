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انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في أمستردام

04:19 م الخميس 13 فبراير 2020
انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في أمستردام

الشرطة الهولندية - ارشيفية

القاهرة- (وكالات):

قالت متحدثة باسم مصرف "أي.إن.جي بنك" إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام اليوم الخميس، "محدثة انفجارا صغيرا" أسفر عن إصابة شخص واحد، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت الشرطة إنها أرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت في وقت سابق اليوم، لكن الشرطة أبطلت مفعولها.

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

انفجار رسالة ملغومة أمستردام مصرف أي إن جي بنك

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