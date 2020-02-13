الصين: إرسال 2600 طبيب عسكري إضافي لاحتواء كورونا في "ووهان" الموبوءة

القاهرة- وكالات:

تعتزم السلطات الصينية إرسال 2600 شخص إضافي من الأفراد الطبيين التابعين للقوات المسلحة، لعلاج المرضى المُصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في مستشفيين بمدينة ووهان، بؤرة تفشي الوباء الفيروسي، حسبما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا".

ومن المخطط أن يتم تكليف هؤلاء الأطباء بعلاج المرضى المؤكد إصابتهم بـ"كوفيد 19" في مستشفى تايكانج تونججي، وفرع مستشفى هوبي لرعاية الأمومة والطفولة، اللذين تبلغ قدرتهما الاستيعابية 860 و700 سرير على التوالي، إضافة إلى أقسام السيطرة على العدوى، والفحص، والتشخيص الخاص، والتشخيص الإشعاعي، والمعدات الطبية، والإمدادات المعقمة، والمعلومات والهندسة الطبية.

ويأتي الطاقم الطبي التعزيزي من مؤسسات رعاية صحية تابعة للقوات البرية والبحرية والجوية، وقوات الصواريخ، وقوات الدعم الاستراتيجي، وقوات الدعم اللوجستي المشتركة، بالإضافة إلى قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية.

ومن المقرر أن تصل دفعة أولى مؤلفة من 1400 متخصص في الطب والتمريض إلى ووهان، اليوم الخميس، قبل مباشرة العمل في علاج المرضى هناك على الفور.

وأرسلت القوات المسلحة الصينية حتى الآن أخصائيين في الرعاية الصحية على ثلاث دفعات، بمجموع إجمالي 4000 شخص، لدعم ووهان في مكافحة تفشي الوباء الفيروسي الجديد.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 1300 شخص في الصين إلى جانب حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج، وأصاب أكثر من 60 ألفًا على مستوى 28 دولة إلى جانب الصين القاري منذ تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي.