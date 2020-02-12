أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا

فيينا (د ب أ)

خفضت منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ويأتي خفض التوقعات في وقت تدرس فيه المنظمة، وعشر دول منتجة للنفط من خارجها، بقيادة روسيا، تبني خفض جديد في مستوى الإنتاج خلال اجتماعهم المقرر في مارس القادم، وذلك على خلفية تفشي الفيروس.

وقالت منظمة أوبك إن الطلب العالمي على النفط الخام سيزيد بنحو 990 ألف برميل في اليوم ليصل في المتوسط إلى 73ر100 مليون برميل في اليوم لهذا العام. وتقل هذه التوقعات بـ230 ألف برميل عن المستوى الذي توقعته المنظمة، التي تضم 14 دولة، الشهر الماضي.

ووفقا للتقرير الذي يصدر شهريا عن المنظمة، فإن الطلب على نفط دولها سيقل بمقدار 200 ألف برميل هذا العام عن التوقعات السابقة.

وجاء في التقرير أن "تفشي فيروس كورونا في الصين هو العامل الرئيسي وراء تعديل التوقعات".

وأشار محللو المنظمة إلى أن انتشار الفيروس أضر بالطلب على وقود النقل في ذروة موسم السفر في الصين خلال احتفالات العام القمري، كما أثر على قطاع الصناعة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولفتت المنظمة إلى أن تفشي الفيروس سيؤدي أيضا إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام.