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كازاخستان تعتزم إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين بعد تفشي كورونا

05:44 م الإثنين 10 فبراير 2020
كازاخستان تعتزم إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين بعد تفشي كورونا

كازاخستان

لندن - أ ش أ

تعتزم كازاخستان إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين، المتفشي بها فيروس كورونا المستجد، إلى البلاد.

وقال الملحق الصحفي لسفارة كازاخستان لدى العاصمة البريطانية لندن أيجيريم سيسيمباييف - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - "إن الطائرتين التي تشغلهما شركة الطيران "إير أستانا" ستغادر البلاد إلى العاصمة الصينية بكين اليوم وبعد غد الأربعاء".

يذكر أن كازاخستان كانت قد نفذت العملية الأولى لإجلاء رعاياها من الصين يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، والذي تسبب في وفاة 908 حالات وإصابة 40 ألفا و171 حالة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بالفيروس، وذلك حتى أمس.

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كازاخستان فيروس كورونا الصين

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