البابا فرنسيس يزور مالطا أواخر مايو القادم في أول جولة خارجية

الفاتيكان - أ ش أ

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس سيزور جزيرة مالطا، 31 من شهر مايو القادم لتكون بذلك أول زيارة خارجية يقوم بها هذا العام.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن أنباء أشارت إلى أن البابا فرنسيس قد يقوم بزيارة إندونيسيا وتيمور الشرقية في النصف الثاني من عام 2020.

وفي ديسمبر الماضي، التقى البابا فرنسيس برئيس وزراء مالطا السابق جوزيف موسكات، الذي استقال من منصبه وسط تداعيات التحقيقات في مقتل الصحفية الاستقصائية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017.