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مظاهرات في كربلاء للتنديد بترشيح علاوي لتشكيل الحكومة العراقية

10:28 م السبت 01 فبراير 2020
مظاهرات في كربلاء للتنديد بترشيح علاوي لتشكيل الحكومة العراقية

احتجاجات العراق

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان، مساء اليوم السبت، بأن المئات من المتظاهرين خرجوا في مظاهرات كبيرة في محافظة كربلاء، لرفض تكليف المرشح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "أن المئات من المتظاهرين خرجو إلى الشوارع في محافظة كربلاء بعد الاعلان عن تكليف المرشح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة وهم يهتفون بشعارات تطالب بإلغاء قرار التكليف والالتزام بشروط ساحات التظاهر باختيار مرشح مستقل غير منتمي للكتل والأحزاب لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى التمهيد لانتخابات مبكرة في البلاد".

وهدد المتظاهرون الذين انتشروا في "ساحات التربية وشارع الضريبة برفع سقف تصعيد المظاهرات السلمية في حال الاستمرار بتكليف علاوي".

وذكر الشهود أن مجاميع كبيرة من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أصحاب القبعات الزرقاء انتشروا في شوارع مدينة كربلاء "لمنع المتظاهرين من الدخول الى المدينة والهتاف ضد المرشح الجديد".

وأوضح الشهود:"أن المدينة تشهد توترا فيما قامت الأجهزة الأمنية بقطع التيار الكهربائي عن ساحة التربية مركز التظاهر فيما يشاهد انضمام مجاميع كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التظاهر".

وبحسب شهود عيان، فان ساحات التظاهر في محافظات البصرة والديوانية والناصرية والحله والنجف تشهد مظاهرات مماثلة للتعبير عن رفضهم لترشيح علاوي.

وتشهد عدد من شوارع المحافظات الجنوبية موجة من إغلاق الطرق وإحراق الإطارات في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية وأصحاب القبعات الزرقاء من أتباع الصدر.

الحكومة العراقية العراق كربلاء محمد توفيق علاوي

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