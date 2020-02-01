مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين بانفجار غامض في غزة
09:54 م السبت 01 فبراير 2020
غزة - (د ب أ)
قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران، بجروح مساء اليوم السبت، جراء انفجار في مدينة غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن شابًا يبلغ من العمر(33عامًا) قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء انفجار غامض داخل منزل سكني في مدينة غزة.
وأعلنت الشرطة في غزة عن فتح تحقيق في الحادث.
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